Чиновники заплатят крупную неустойку за купленные квартиры

Крупный счет в суде жилищному управлению выставил застройщик.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по исковому заявлению столичного общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Омега Парк» к муниципальному казенному учреждению «Жилищное управление города Орла» о взыскании крупной неустойки. Она была начислена за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам.

Как следует из материалов дела, между МКУ «Жилищное управление города Орла» и ООО «Специализированный застройщик «Омега Парк» были заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в деревне Образцово Орловского муниципального округа. Квартиры у застройщика закупались целевым образом в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

Чиновники опоздали со сроком оплаты примерно на полгода. Расплатиться они должны были в феврале-марте 2023 года, но сделали это только в августе 2023 года. Между тем, в соответствии с условиями контрактов МКУ «Жилищное управление» приняло на себя обязательства по оплате в течение семи рабочих дней с даты государственной регистрации контрактов.

Квартиры, являющиеся предметом контрактов, были переданы в собственность ответчика, согласно условиям заключенных контрактов, что подтверждается выписками из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Контрактами было установлено, что в случае просрочки обязательств начисляется неустойка. Суд иск удовлетворил и постановил взыскать с муниципального казенного учреждения «Жилищное управление города Орла» в пользу застройщика неустойку за каждую квартиру, оплаченную с нарушением сроков. В целом вышла немалая сумма в 4,218 миллиона рублей, которой вполне могло бы хватить на покупку еще двух квартир.

ИА «Орелград»