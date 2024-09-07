Виновник ДТП не сумел отсудить у дорожников ущерб

Орловец, протаранивший машину дорожной службы, потребовал возмещения убытков.

Любопытное гражданское дело рассмотрел Орловский районный суд. Иск подал гражданин, который угодил в дорожно-транспортное происшествие и по его итогам потребовал возмещения понесенных им убытков. Как пояснили в пресс-службе суда, мужчина двигался на принадлежащем ему автомобиле марки ВАЗ-21214 и врезался в припаркованный у края проезжей части автомобиль ГАЗ-2834.

Как оказалось, «Газель» принадлежала на праве собственности организации, обслуживающей автомобильную дорогу. Узнав об этом, гражданин подал к этой организации иск о возмещении вреда. С его точки зрения, в момент ДТП работники указанной организации производили ремонт дороги, но не выставили заграждающие конусы и дорожные знаки. Тем самым, по его мнению, они нарушили требования законодательства, следовательно, ответственность за случившееся лежит на них.

Однако представитель организации, напротив, обвинил в нарушении Правил дорожного движения самого истца. По мнению организации, водитель «не выдержал необходимую дистанцию, скорость движения и столкнулся с неподвижным объектом». В рамках рассмотрения дела были назначены судебные трасологическая и автотехническая экспертизы. Эксперты пришли к выводу о том, что в причинной связи с происшествием состоят действия самого истца, протаранившего машину дорожников.

Ориентируясь на заключения экспертов, суд посчитал, что истец одновременно является виновником происшествия и лицом, имущество которого повреждено. Но при таких условиях он не вправе требовать возмещения вреда от других участников дорожно-транспортного происшествия. В удовлетворении иска было отказано, но решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный законом срок в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»