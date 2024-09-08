Болховская ЦРБ выиграла суд о ремонте сети лечебных газов

В качестве ответчика выступила подрядная организация.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению бюджетного учреждения «Болховская центральная районная больница» к обществу с ограниченной ответственностью «Нефтегазстрой «Астелис»» о взыскании стоимости работ, не соответствующих условиям контракта, в размере 2,41 миллиона рублей и штрафа в размере 272,53 тысячи рублей. В качестве третьего лица выступало казенное учреждение Орловской области «Орловский областной государственный заказчик».

Из материалов дела следует, что в апреле 2022 года между Болховской ЦРБ и компанией «Нефтегазстрой «Астелис» был заключен контракт. Подрядчик должен был выполнить работы по капитальному ремонту сети лечебных газов главного корпуса ЦРБ. Потребовалось это для развертывания дополнительного коечного фонда в главном лечебном корпусе. Он был предназначен для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Цена контракта составляла 5,26 миллиона рублей.

Согласно акту плановой выездной проверки Болховской ЦРБ, которая прошла в июле 2023 года, были выявлены нарушения в части «установки оборудования, не соответствующего условиям контракта». По мнению проверяющих, к оплате были предъявлены «фактически не выполненные работы или работы не соответствующие условиям контракта», а также «приняты непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения».

По итогам проверки подрядчику была направлена претензия с требованием возвратить стоимость работ, не соответствующих условиям контракта, в размере 2,41 миллиона рублей. Она была оставлена подрядчиком без ответа и удовлетворения, что послужило для больницы основанием для подачи иска. Суд удовлетворил ходатайство ответчика о назначении по делу судебной строительно-технической экспертизы. Из заключения экспертизы следует, что стоимость устранения существенных недостатков составляет 222 358 рублей.

Стороны возражений по заключению судебной экспертизы в материалы дела не представили. Оценивая заключение экспертов, арбитражный суд посчитал, что оно является относимым, допустимым и достоверным доказательством по делу. Оснований для сомнения в обоснованности заключения экспертов суд не нашел и решил удовлетворить иск частично. В пользу ЦРБ с подрядчика будет взыскано 272 358 рублей с учетом наложенного штрафа в размере 50 000 рублей. С ЦРБ в пользу подрядчика будут взысканы расходы на проведение судебной экспертизы в размере 53 400 рублей.

ИА «Орелград»