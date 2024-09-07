Чиновников обязали отремонтировать школьный маршрут

Нарушения законодательства выявила прокуратура в Глазуновском районе.

Глазуновский районный суд рассмотрел административные исковые требования местного прокурора к администрации Глазуновского района. Прокурор просил о признании бездействия чиновников незаконным и понуждении их к исполнению свои обязанностей в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Как пояснили в пресс-службе суда, прокуратуры провела проверку на автомобильных дорогах местного значения.

В результате были выявлены нарушения требования законодательства по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог вне границ населенных пунктов Глазуновка и Новополево. Решение таких вопросов лежит в компетенции местных властей. Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представление в адрес главы администрации Глазуновского района. Ему было предписано привести в нормативное состояние автомобильные дороги, тем более что по одной из них пролегает школьный маршрут – он используется для подвоза детей к Новополевской школе.

В иску прокурор указал, что достаточных мер к устранению выявленных нарушений администрация района не приняла, несмотря на полученное представление. По мнению надзорного органа, бездействие администрации нарушает права и законные интересы граждан, неопределенного круга лиц, на безопасность дорожного движения Также оно создает угрозу безопасности для всех участников дорожного движения, включая пешеходов и несовершеннолетних учащихся Новополевской школы.

«При указанных обстоятельствах, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований и удовлетворил административный иск в полном объеме. Решение не вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба Глазуновского районного суда.

ИА «Орелград»