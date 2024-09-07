Скончался Егор Щекотихин

На 82-м году жизни, после продолжительной болезни, скончался Почетный гражданин Орловской области.

Егор Щекотихин – депутат Орловского областного Совета 4-х созывов, доктор исторических наук, общественный деятель, писатель.

9 сентября (в понедельник) состоится прощание. Начало отпевания в 11:00 в Богоявленском соборе города Орла. Начало траурного митинга запланировано на 12:00 на площадке перед Историко-мемориальным кладбищем, сообщила начальник управления организационной работы Орловского областного Совета Ольга Чижмина.

ИА “Орелград”