Скончался Егор Щекотихин

7.9.2024 | 13:05 Новости, Общество

На 82-м году жизни, после продолжительной болезни, скончался Почетный гражданин Орловской области.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Егор Щекотихин – депутат Орловского областного Совета 4-х созывов, доктор исторических наук, общественный деятель, писатель.

9 сентября (в понедельник) состоится прощание. Начало отпевания в 11:00 в Богоявленском соборе города Орла. Начало траурного митинга запланировано на 12:00 на площадке перед Историко-мемориальным кладбищем, сообщила начальник управления организационной работы Орловского областного Совета Ольга Чижмина.

ИА “Орелград”


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