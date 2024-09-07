Регоператору поручили проводить прямые эфиры

Чтобы не только орловский губернатор отвечал за мусор.

О новой практике глава Орловской области рассказал накануне, 6 сентября.

«Что касается проблематики: я себе взял мониторинг и по мусоркам, я видел, здесь есть целый список адресов. Я их сегодня же передам в «Зеленую Рощу». Мы договорились с руководителем «Зеленой Рощи», что он будет раз в неделю проводить эфиры, такие же, как я. По вторникам в 19 часов предварительно время определили. Чтобы каждый из нас смог эту информацию оперативно перекидывать, не только из моих эфиров», – рассказал Андрей Клычков.

Идея не у всех слушателей вызвала энтузиазм. Неужели нет правовых механизмов работы с недобросовестными организациями, которые не выполняют свои обязательства в положенный срок? Фото жителей достаточно со всех районов города и области: сделать перерасчет на неоказанные услуги и взыскать средства в судебном порядке, предложила одна из комментаторов.

Напомним, на августовской сессии депутаты облсовета пытались добиться ответа, когда будет наведен порядок. Депутат Иван Устинов заявил, что живет не в Орле на улице Автовокзально, а на помойке. Депутат Владислав Числов пожаловался, что в его селе мусор не вывозят неделями. Конкретных сроков и обещаний народные избранники не добились.

ИА “Орелград”