Орловец неправомерно продал «пьяный» автомобиль

Покупатель обратился в суд и потребовал вернуть ему деньги.

Примечательное гражданское дело рассмотрел Новосильский районный суд Орловской области. Жительница Орла подала иск о расторжении договора купли-продажи транспортного средства и взыскании денежных средств. Как пояснили в пресс-службе суда, истица в этом году приобрела у ответчика автомобиль Mersedes-Benz. Договор купли-продажи стороны оформили в качестве передаточного акта. Женщина полностью оплатила покупку, а владелец иномарки передал ей автомобиль вместе с комплектом ключей и документами.

Однако затем у покупательницы начались проблемы. Она пыталась зарегистрировать купленную иномарку, но вместо этого дознаватель МО МВД России «Новосильское» изъял у нее автомобиль. Оказалось, что транспортное средство находится в розыске. Более того, продавец, как выяснилось, попался на повторной пьяной езде, из-за чего на него завели уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Пьяным он попался именно за рулем того автомобиля, который впоследствии им продан. Между тем, эта иномарка при вынесении приговора головным судом вполне может быть конфискована у осужденного, так как она использовалась при совершении преступления. Сейчас сложилась юридическая практика, при которой автомобили конфискуются у «повторно пьяных» водителей и обращаются в доход государства. То есть, в данном случае орловец продал машину, которая с большой долей вероятности будет конфискована, в случае признания вины.

«Конфискация транспортного средства, как мера уголовно-правового характера обязательна к применению на основании обвинительного приговора в отношении лица, совершившего преступления, предусмотренные ст. ст. 264.1, 264.2 и 264.3 УК РФ, – пояснили в пресс-службе Новосильского районного суда. – При заключении договора стороны исходили из того, что транспортное средство никому не продано, не заложено, в споре и под арестом не состоит».

Узнав о том, что на самом деле иномарка находится в розыске, истица попросила суд расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с ответчика уплаченную ею по договору денежную сумму, а также судебные расходы. Изучив доводы сторон и представленные доказательства, суд пришел к выводу, что продавец не сообщал покупателю о возможной конфискации автомобиля, о том, что предмет договора купли-продажи обременен правами третьих лиц, что иномарка может находиться в розыске и подлежать конфискации в связи с уголовным преследованием.

Если бы он это сделал, а истица все равно согласилась бы купить и принять иномарку с таким обременением, вопросов бы, возможно, не возникло. Но в данном случае суд счел, что продавец действовал недобросовестно и существенно нарушил условия договора купли-продажи. В связи с этим иск был удовлетворен в полном объеме, но решение районного суда еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»