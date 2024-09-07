Детали сноса здания поликлиники №3 изучил суд

Поликлиника сама подала иск к своему подрядчику.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению бюджетного учреждения здравоохранения «Поликлиника №3» к индивидуальному предпринимателю из Челябинской области. Медики просили о взыскании неустойки. Дело было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон, но рассмотрено по общим правилам искового производства для установления дополнительных обстоятельств и представления дополнительных доказательств по делу.

Как следует из материалов дела, поликлиника заключила с индивидуальным предпринимателем контракт на разработку проектно-сметной документации па снос ее здания, расположенного в Орле на улице Колхозной. Было предусмотрено, что результатом работ по контракту является утвержденные проектная документация в объеме, необходимом и достаточном для проведения демонтажных работ здания. Цена контракта составляла 485 550 рублей.

Подрядчик своевременно работы не выполнил и направил медикам письмо с предложением расторгнуть контракт по соглашению сторон. Такое соглашение они заключили. Оно повлекло за собой прекращение обязательств, за исключением обязательств подрядчика по оплате предусмотренной контрактом неустойки. Последнюю-то поликлиника и потребовала в суде.

В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что была выполнена разработка проектной документации, пройдены все необходимые согласования, за исключением прохождения государственной экспертизы. Пройти госэкспертизу сметной стоимости в установленные контрактом сроки «не представилось возможным ввиду того, что заказчик не предоставил все необходимые документы, запрашиваемые экспертной организацией». Без предоставляемых документов невозможно было заключить договор на прохождение экспертизы и полностью исполнить условия контракта.

При вынесении решения суд учел то, что соглашение о расторжении контракта вступило в силу, обязательства по контракту были прекращены за исключением обязательства подрядчика по оплате признанной им неустойки на общую сумму 62 279,88 рублей. Арбитраж постановил исковые требования удовлетворить и взыскать указанную сумму с индивидуального предпринимателя в пользу поликлиники №3.

ИА «Орелград»