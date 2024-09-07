В Орле декана осудили за взятки

Несколько эпизодов привели к существенному штрафу.

В период с октября 2019 года по декабрь 2020 года декан одного из вузов, используя своё служебное положение, склонил сотрудников профессорско-преподавательского состава учебного заведения к совершению незаконных действий. Они должны были выставлять положительные оценки студентам по предстоящим зачётам и экзаменам, а также защищать курсовые работы без фактической проверки знаний и в нарушение установленного порядка текущего контроля успеваемости. За эти незаконные действия мужчина получил от студентов в виде взяток более 180 тысяч рублей, сообщает СУ СК России по Орловской области. Всего зафиксировано восемь эпизодов.

Приговором Заводского районного суда взяткополучателю назначено наказание в виде штрафа в размере 3,2 миллиона рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью на три года.

Уголовные дела были возбуждены на основании материалов оперативно-разыскной деятельности УМВД России по Орловской области.

В пресс-службе суда уточнили, что штраф назначен в размере сорокапятикратной суммы взятки по каждому эпизоду, путем частичного сложения назначенных наказаний, а так же с учётом времени содержания подсудимого под стражей в период предварительного следствия.

ИА “Орелград”