Мотоциклистам к концу сезона запретят шуметь

Введение ограничений подержал орловский губернатор.

Во время прямого эфира в соцсетях 6 сентября Андрей Клычков сообщил, что ему постоянно пишут по одной проблеме.

«Знаете, я уже устал здесь пытаться увещевать наших мотоциклистов. Я сам люблю мотоцикл, но это не дело: когда без глушителей, с ревущими моторами по ночам гоняют. Посмотрите, что у нас происходит в соседних областях – угроза беспилотников. Но мы тоже не лишены, к сожалению, этого ужаса. И я предлагаю, давайте введем, несмотря на то, что мотоциклетный сезон заканчивается уже скоро (но ничего, в весну людям дадим спокойно пожить), ввести запрет на перемещение мотоциклов в жилых районах с громким звуком с 20 до 8 утра. И это будет полномочия дополнительные для наших правоохранителей, чтобы его реализовывать. И тогда будет результат, потому что здесь увещевание, к сожалению, не приводит ни к чему хорошему».

Идея зрителям эфира понравилась. В список запретов предложили добавить шумные машины, клубы, находящиеся в непосредственной близости от домов или во встроенных-пристроенных помещениях, громкую музыку.

Отметим, в начале лета 2018 года на открытии мотосезона Клычков дал обещание: выучиться водить мотоцикл. В сентябре он уже сдавал в ГИБДД экзамены на новые водительские категории прав. Роликом с площадки поделился советник губернатора Сергей Лежнев.