Клычков отреагировал на дорогу, отремонтированную кабачками

Губернатор Орловской области призвал поберечь овощи.

Фотографии из Верховья, где жители уложили в яму на дороге урожай, разлетелись по соцсетям на текущей неделе. Увидел их и глава региона. Темы коснулся в ходе прямого эфира в соцсетях 6 сентября.

«Увидел, что жители там в три ямы на дороге уже заложили кабачки. К нашим строителям и к району обращаюсь, товарищи, давайте побережем кабачки. Я понимаю, что проблем много, но это уже люди таким образом привлекают внимание. Прошу, чтобы до среды эта проблема была решена».

Также губернатор поручил проанализировать другие объекты: проходные трассы, дороги с оживленным движением.

«В первую очередь занимайтесь этой работой. Уверен, что здесь и силы, и возможности будут найдены, хотя конец года в этом есть определенная сложность», – заключил Клычков.

Напомним, в Орле провалившийся люк на дороге в центре города удалось отремонтировать с помощью могильного креста. Яркая фотография, попавшая в том числе в федеральные СМИ, привлекла дорожников. Ловушка на улице Васильевской была устранена, полотно восстановлено.

ИА “Орелград”