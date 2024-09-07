Клычков: «Я не собираюсь вводить платные парковки в данное время»

Губернатор Орловской области успокоил автомобилистов.

Глава региона коснулся темы в ходе прямого эфира в соцстях 6 сентября. По его словам, он ожидал вопросов, которые последуют за принятием постановления правительства Орловской области об утверждении документов транспортного планирования в границах Орла и Орловского округа.

«Друзья, я не собираюсь вводить платные парковки в данное время. Просто есть программа, которая в принципе общероссийская, она вводится. Да, действительно, есть загрузка по знаковым местам, но нужно создать альтернативные площадки, и потом уже все остальное. Но точно это не сейчас, это перспективный план на будущее», – сказал Андрей Клычков.

Отметим, в документах транспортного планирования отмечены 13 участков для платных парковок: площадь Мира, 1-Посадская, улицы Карачевская и Комсомольская, пространство под Александровским мостом, переулки Рыночный и Вознесенский и т.д. Примечательно, что на их организацию в 2024 году муниципальный бюджет должен выделить 4,4 млн рублей. В целом развитие транспортной системы Орловской агломерации обойдется в 74 миллиарда.

ИА “Орелград”