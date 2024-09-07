Геннадия Цуркова арестовали на два месяца

Об этом сообщила экс-депутат Орловского облсовета.

По словам Валентины Остроушко, суд в Москве арестовал руководителя проектов «Вятский Посад» и «Орловский колос» Геннадия Цуркова на два месяца. Он является подозреваемым по статье 126 УК РФ “Похищение человека”. Геннадия Цуркова задержали в нашем регионе по запросу СК РФ. Далее его доставили его в Москву, там суд избрал меру пресечения подозреваемому.

Геннадий Цурков известен как помощник или «менеджер» старца Илия. Он руководит проектами «Вятский Посад» и «Орловский колос», организует встречи для известных людей. В мае по просьбе духовных чад старца Илия Патриарх Кирилл благословил своего духовника вернуться во Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, где схиархимандрит также является духовником братии.

В июле в православном центре «Вятский Посад» сообщили, что Илий снова в селе Редькино Орловского муниципального округа. Он начал встречаться с родственниками, знаменитостями. Открывал гимназию «Орловский колос», 4 сентября дал старт строительству нового храма. На следующий день Геннадий Цурков был задержан.

ИА “Орелград”