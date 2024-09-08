Орловца осудили за посылку с оружием

Мужчина при помощи почты пытался незаконно сбыть нож.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла. Местного жителя обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 222 Уголовного кодекса РФ (незаконный сбыт холодного оружия). По версии следствия, в конце февраля 2024 года орловец решил продать свой нож. Позднее экспертиза определила, что это был нож, изготовленный промышленным способом, являющийся охотничьим и относящийся к категории гражданского колюще-режущего холодного оружия.

Мужчина разместил объявление о продаже в интернете на популярном сайте. Вскоре откликнулся потенциальный покупатель. Последний сам позвонил продавцу, чтобы обговорить условия сделки. На самом деле в роли покупателя выступил сотрудник полиции Линейного отдела МВД России на станции Орел. Действовал он в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Стороны договорились о том, что стоимость ножа составит 8 тысяч рублей. Как правило, в подобных случаях покупатель и продавец встречаются в заранее обговоренном месте, и, после передачи денег и товара, продавца задерживают на месте преступления с поличным. Но в данном случае продавец решил отправить покупателю нож при помощи почты. Впрочем, такой вариант оперативника устроил.

Буквально на следующий день подсудимый сходил в почтовое отделение и отправил покупателю небольшую посылку. Спустя две недели она благополучно дошла до сотрудника полиции, который сей факт задокументировал и сбросил с себя маску. Действия продавца были квалифицированы по уголовной статье, как незаконный сбыт холодного оружия за денежное вознаграждение. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»