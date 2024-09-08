Орловский кабельный завод обязали не чинить препятствий соседям

Спор о дороге рассмотрел Арбитражный суд Орловской области.

Иск к АО «Орловский кабельный завод» подало ООО «Прохим». Компания попросила запретить использование дороги любым способом за исключением прохода и проезда к объектам недвижимости и стоянке на улице Машиностроительной.

ООО «Прохим» заключен договор аренды на производственные площади по адресу: г. Орел, ул. Машиностроительная, 6, корпус № 2. В целях организации доступа к объекту в отношении смежного земельного участка с кадастровым номером 57:25:0021301:570 собственником с городом заключено соглашение об установлении сервитута. Представитель истца в судебном заседании пояснил, что финансово-экономическая деятельность связана с ведением погрузочных работ с использованием крупногабаритного автотранспорта и проездом по спорной автодороге. А Орловский кабельный завод использует его для складирования и производственной деятельности, также установлен забор и ведется контроль за прибывающей техникой. Ответчик возражал, в том числе указывал, что установка ограждения и ворот не является препятствием. Якобы «Прохим» пользуется дорогой редко. Также истцу было предложено получить ключи для прохода и проезда по земельному участку через ворота. И вообще есть второй подъезд.

«Таким образом, все возражения ответчика сведены к тому, что истец не должен пользоваться своим правом прохода и проезда через земельный участок с кадастровым номером 57:25:0021301:570 тогда и его право нарушаться не будет, поскольку он может согласовать с иным собственником смежного земельного участка право прохода и проезда, а ответчик может вести на указанном участке производственную деятельность в виде погрузочно-разгрузочных работ, хранения материалов и имущества, поскольку больше вести ее негде. Такое поведение ответчика нельзя признать добросовестным по смыслу ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации», – указано в материалах суда.

Арбитражный суд решил исковые требования удовлетворить частично. Вид разрешенного использования спорного земельного участка не предусматривает ведение на нем производственной деятельности. АО «Орловский кабельный завод» обязали не чинить препятствия в пользовании земельным участком. Ответчику запретили осуществление любых действий, препятствующих проходу и проезду: не осуществлять складирование и хранение емкостей, мусора, поддонов и иного имущества; не осуществлять стоянку и парковку автотранспортных средств; не проводить погрузочно-разгрузочных работ; не допускать разлив жидкостей, рассыпание иных веществ при погрузочных и разгрузочных работах. Также АО «Орловский кабельный завод» обязали демонтировать ограждение с въездными воротами по западной границе земельного участка в течение пяти дней с момента вступления решения в законную силу.

Примечательно, представители Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (были привлечены для оценки возможного экологического ущерба) не смогло получить пробы почв для исследования на загрязнения, «поскольку имеется препятствие – территория огорожена и закрыта».

Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты принятия.

ИА “Орелград”