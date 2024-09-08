Орловчанка три дня разъезжала на угнанном автомобиле

8.9.2024 | 15:00 Закон и порядок, Новости

Машину она угнала у своего знакомого.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Хотынецкий районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительнице. Обвинение ей было предъявлено по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон). Как уточнили в пресс-службе суда, преступление гражданка совершила в начале июня 2024 года. В тот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Не имелось у нее и действующих водительских прав.

Несмотря на это, девушка решила угнать чужой автомобиль. Приглянулась ей машина ее знакомого, припаркованная на автостоянке. Действуя без ведома и разрешения знакомого, злоумышленница проникла в открытый салон. Ключ владельцем неосмотрительно был оставлен в замке зажигания. Угонщица без проблем завела двигатель и «в дальнейшем использовала транспортное средство в личных целях на протяжении трех дней в качестве средства передвижения».

В судебном заседании она свою вину полностью признала и раскаялась в содеянном. Суд посчитал это обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность. А в качестве отягчающего вину обстоятельства было признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. «Вместе с тем, суд также учел данные о личности подсудимой и посчитал возможным ее исправление без изоляции от общества с назначением наказания в виде штрафа», – сообщает пресс-служба Хотынецкого районного суда. Угонщица получила наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей, но приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»


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