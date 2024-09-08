Ливны будут покрывать дефицит бюджета кредитами

При этом власти райцентра планируют не привлекать средства банков.

Как уже рассказывал «Орелград», в Ливнах внесли очередные изменения в бюджет города на 2024 год. Одновременно были уточнены параметры бюджета на два последующих года. Согласно уточнениям, на плановый период 2025 года предусмотрен дефицит бюджета в сумме 33,951 миллиона рублей, на 2026 год – дефицит в сумме 34,674 миллиона рублей. Контрольно-счетная палата города проанализировала эти данные и пришла к выводу о том, что размер дефицита бюджета города на плановый период 2025 и 2026 годов не противоречит нормам статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Источниками покрытия дефицита на эти годы станут привлеченные бюджетные кредиты, которые Ливны надеются получить от Орловской области. Они гораздо более дешевые, чем коммерческие кредиты банков, выдающих займы под более высокую процентную ставку. Кстати, задолженность муниципального образования по кредитам по состоянию на 1 августа 2024 года составила 39 миллионов рублей, и всю эту сумму как раз и составляет бюджетный кредит.

«Сумма задолженности муниципального образования по кредитам не превышает утвержденный верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны», – говорится в заключении КСП. Верхний предел, кстати, установлен депутатами Ливенского горсовета в сумме 120 миллионов рублей. Стоит добавить, что дефицит бюджета 2024 года, согласно текущим прогнозам, составит 54,955 миллиона рублей. КСП оценила и другие финансовые показатели мэрии.

Так, по ее данным, кредиторская задолженность бюджета Ливен по полномочиям городского округа по состоянию на 1 августа 2024 года составила 15,553 миллиона рублей. Также, согласно отчетным данным, по состоянию на 1 августа 2024 года на едином счете бюджета города числился остаток денежных средств в сумме 115,924 миллиона рублей, из которых собственные доходы составляют 95,038 миллиона рублей, а средства бюджетов других уровней – 20,885 миллиона рублей.

ИА «Орелград»