В Ливнах бюджетных денег хватит на два социальных проекта

Названы условия поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

О проведении конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения в 2024 году субсидий распорядилась администрация города Ливны. Деньг будут выделены из муниципального бюджета. Заявки будут принимать с 30 сентября по 1 ноября 2024 года в отделе организационной и кадровой работы администрации города. Субсидии предоставляются при наличии утвержденного проекта социально ориентированной некоммерческой организации и прохождения ею конкурсного отбора. Кроме того, организация должна дать обязательство о достижении показателей, установленных соглашением о предоставлении финансовой поддержки.

Проект должен быть направлен на развитие гражданского общества. Участниками конкурса могут стать СО НКО, зарегистрированные в установленном законодательством порядке. Они не должны быть иностранными юридическими лицами, офшорными компаниями, спонсорами экстремизма и терроризма, торговцами оружием массового уничтожения, иностранными агентами, должниками по налогам, субсидиям и бюджетным инвестициям. Не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства. Участниками конкурса не станут организации, работающие менее одного года до даты подачи заявки, а также имеющие факты нецелевого использования субсидии из федерального, областного или местного бюджета.

Объем средств местного бюджета, предусмотренных для предоставления гранта в форме субсидий, в рамках конкурса составляет 178 000 рублей. Максимальный размер субсидии, предоставляемой конкретной СО НКО, не может превышать 50 процентов общей суммы лимитов бюджета. Предельный размер субсидии на реализацию одного проекта – 89 000 рублей, то есть при определенных обстоятельствах заложенных денег хватит ровно на два проекта. По условиям, запрашиваемый СО НКО размер субсидии не может превышать установленный максимум.

ИА «Орелград»