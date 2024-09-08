Предприятиям пищепрома продлили банкротство

Сразу два похожих ходатайства рассмотрел арбитражный суд.

В первом случае было рассмотрено дело о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Залегощенский хлебозавод». Арбитражный управляющий подал ходатайство о продлении процедуры конкурсного производства, мотивировав его тем обстоятельством, что до сих пор завершены не все обязательные мероприятия. В октябре 2021 года ООО «Основа Агро» обратилось в арбитражный суд с заявлением, в котором просило признать «Залегощенский хлебозавод» несостоятельным.

Эти требования были признаны обоснованными в феврале 2022 года. В отношении хлебозавода была введена процедура наблюдения. А в сентябре 2022 года решением арбитражного суда Орловской области предприятие было признано банкротом, в отношении него была введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим суд утвердил Ларису Титову, члена Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».

Как указала арбитражный управляющий в ходатайстве, в настоящее время не рассмотрены заявления об обжаловании сделок должника, не завершено формирование реестра требований кредиторов, не реализовано имущество должника, не произведены расчеты с кредиторами, не истребованы необходимые документы и сведения у контролирующих должника лиц. В связи с этим не проведены организационные мероприятия, необходимые для завершения процедуры конкурсного производства и ликвидации должника.

«Учитывая то, что конкурсная масса не сформирована, расчеты с кредиторами не проведены, цель конкурсного производства не достигнута. Для завершения процедуры банкротства арбитражному управляющему необходимо дополнительное время», – отмечено в решении суда, который продлил срок конкурсного производства в отношении ООО «Залегощенский хлебозавод» до 28 февраля 2025 года.

ООО «Пищевик» из Орла стало банкротом благодаря заявлению, которое в марте 2022 года подало ООО «Тамбовконсерв». Оно просило признать своего делового партнера несостоятельным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов свои требования в размере 387 500 рублей. Конкурсное производство в отношении «Пищевика» было открыто в сентябре 2022 года, конкурсным управляющим был утвержден Андрей Бекренев.

Как указал арбитражный управляющий в ходатайстве о продлении процедуры банкротства, в настоящее время конкурсная масса в полном объеме не сформирована, не полностью проведены расчеты с кредиторами. Срок конкурсного производства в отношении ООО «Пищевик» также был продлен до 28 февраля 2025 года.

ИА «Орелград»