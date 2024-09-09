Мценская компания купила подарки малообеспеченным пенсионерам

Резидент ТОСЭР «Мценск» компания «ЭнергоПроф» уже второй предновогодний сезон оказывает благотворительную помощь нуждающимся орловчанам.

Накануне 2024 года компания передала 80 продуктовых наборов малообеспеченным пожилым людям из города Мценск.

Мероприятие реализовано совместно с социальными службами города, которые подготовили список из самых одиноких и нуждающихся пенсионеров. Продуктовые наборы развезли волонтеры из числа работников предприятия.

Пожилые амчане остались довольны неожиданным подарком, некоторые из них не смогли сдержать слез.

ЭнергоПроф активно развивает социальные инициативы и корпоративное волонтерство в Орловской области.

Перед прошлыми новогодними праздниками компания финансово помогла детским домам Орловской области.

Статья подготовлена по материалам сайта www.compressortyt.ru

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