На Орловщине не снижается число тяжёлых ЧП на производстве

Такова статистика за текущий год.

О ситуации по итогам периода с января по август включительно рассказала исполняющая обязанности заместителя главы Государственной инспекции труда в Орловской области Екатерина Ершова. Тему обсуждали на сегодняшнем оперативном совещании в региональной администрации.

В указанный период в области произошло 19 тяжёлых ЧП на производстве (в том числе, со смертельным исходом). Однако семь из них оказались не связаны с трудовой деятельностью — граждане скончались на рабочих местах, но по посторонним причинам.

В оставшихся случаях тяжело пострадали 14 человек (2 эпизода были групповыми), однако смертей не было. Общее количество ЧП соответствует показателям за аналогичный период 2023-го.

Однако тогда было зарегистрировано 3 групповых и 3 смертельных случая. Поэтому можно сказать, что статистика всё же улучшилась.

По три случая приходятся на происшествия с транспортом, падения с высоты и противоправные действия других работников. Два случились из-за воздействия движущихся предментов или машин. Ещё один человек пострадал из-за электротока.

ИА «Орелград»