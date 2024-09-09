В Орле на стадионе Ленина занимались незаконной коммерцией

Нарушения выявила прокуратура.

Информация всплыла на сегодняшнем оперативном совещании в администрации региона. К выступавшему с докладом Алексею Берестову, главе департамента физкультуры и спорта, обратился Сергей Панкратов, заместитель прокурора Орловской области.

«Мы проводили с вами совместную проверку. Было установлено, что у нас Центральный стадион имени Ленина, который находится в государственной собственности, осуществляет ряд действий на коммерческой основе без заключения соответствующих договоров и надлежащего учёта денежных средств. Как ситуация изменилась?» – спросил Панкратов.

Берестов ответил, что проверка ещё продолжается. Однако департамент учёл ошибки и следит за ситуацией во всех подведомственных учреждениях. В частности, в них внедряется система, которая позволит отслеживать расписание проходящих занятий в автоматическом режиме.

«Вам надо усилить контроль, потому что это не дело», – заключил заместитель прокурора области.

ИА «Орелград»