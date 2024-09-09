Молодёжный патриотический форум проведут в Орле

Организация форума обойдется казне в треть миллиона рублей.

Орловский областной центр молодежи «Полет», являющийся бюджетным учреждением регионального ранга, объявил тендер на оказание услуги по организации и проведению молодежного патриотического форума. Судя по техническому заданию, мероприятие пройдет в ноябре 2024 года. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 340 тысяч рублей. Место проведения – город Орел. Это будет молодежный форум, приуроченный к празднованию Дня народного единства.

«Исполнитель организует проведение выставки, в рамках которой будут представлены волонтерские объединения, поисковые отряды, молодежные объединения, межнациональные студенческие сообщества, – следует из конкурсной документации. – Помещение должно быть оборудовано выставочным оборудованием, столами и стульями для организации экспозиции, достаточным количеством розеток».

Всего должно быть организовано не менее 15 выставочных мест размером не менее 1×1,5 метра. Также помещения будут оформлены информационными баннерами. Кстати, проведение мероприятия запланировано в помещении для организации выставки и открытия форума площадью не менее 800 квадратных метров. В рамках форума будет работать не менее пяти секций, площадью не менее 100 квадратных метров, где должно быть не менее 40 посадочных мест, звуковая аппаратура, экран, проектор, флипчарты и так далее.

Помещения должны соответствовать санитарным нормам. Помещение для открытия форума и выставки должно быть оборудовано сценой, туалетами и гардеробом, рассчитанным не менее чем на 400 человек. Подрядчик должен будет обеспечить всех участников форума раздаточным материалом – не менее 400 наборов из блокнота, ручки и пакета с соответствующей символикой. Также будет работать фотозона, украшенная баннерами: «В единстве наша сила», «Россия – многонациональная страна», «Мы разные, но мы вместе», «Дружба народов – единство России».

Уже известна примерная программа проведения и условия организации форума: с 9.00 до 10.00 – размещение экспозиции на оборудованной выставочной площадке, с 10:00 до 10:30 – регистрация участников, с 10.00 до 13.00 – открытие и работа выставки, с 10.30 до 12.00 – открытие форума. С 12 часов и до конца дня запланирована работа секций по следующим темам: патриотическая, межнациональная, «Международный клуб дружбы», творческая, антитеррористическая, общественно-политическая и др. Окончательная программа форума станет известна не позднее, чем за 3 рабочих дня до его проведения.

ИА «Орелград»