В Орле неизвестные стали звонить участникам судебных процессов

В ответ суд призвал жителей Орла к бдительности и осторожности.

Советский районный суд города Орла призвал участников судебных процессов к бдительности и осторожности. Соответствующее обращение появилось на официальном сайте ведомства. Из него следует, что в последнее время были выявлены случаи, когда участникам процесса поступают звонки от неизвестных. Последние представляются сотрудниками суда и просят подтвердить явку в судебное заседание. При этом они просят продиктовать им пароли либо коды из SMS-сообщений. В связи с этим Советский районный суд также выступил с разъяснениями.

Так, жителям Орловской области напоминают следующее: извещения о дате, времени и месте судебного заседания могут быть направлены почтовой связью, путем телефонограммы, то есть телефонного звонка, SMS-сообщения. Также это может быть сделано в виде судебного извещения, которое направляется в электронном виде с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг либо системы электронного документооборота участникам процесса. При этом используется единая система межведомственного электронного взаимодействия, а все перечисленные действия не требуют подтверждения паролем или кодом.

«Если лицами, участвующими в деле, выбран способ уведомления SMS-сообщением, то извещение будет направлено SMS-сообщением на указанный номер телефона. Каких-либо ответных SMS-сообщений или кодов доступа направлять и сообщать кому-либо не нужно, – информирует суд. – Если сотрудник суда извещает участников процессов о времени и месте судебных заседаний посредством звонка на телефон (телефонограммы), то никаких паролей, кодов или иных сведений работник суда не спрашивает, так как это не предусмотрено действующим процессуальным законом».

ИА «Орелград»