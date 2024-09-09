Орловские пчеловоды начали жить по новым правилам

С 1 сентября вступили в силу изменения в закон «О пчеловодстве».

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям напомнило о том, что с 1 сентября Федеральный закон «О пчеловодстве в Российской Федерации» начал действовать в обновленной редакции. Новшества призваны усилить защиту пчел, которые в последние годы не раз массово гибли при обработке полей пестицидами и агрохимикатами. Но и к пчеловодам требования теперь ужесточены. В частности, владельцы пчел отныне обязаны своевременно информировать сельские администрации и соседние хозяйства о месте стоянки своих пасек на стационаре и при перевозках.

«Пчеловоды, получив извещение о предстоящих обработках пестицидами, должны вывезти пчел на расстояние не менее 5-7 км от обрабатываемых полей, а если это сделать невозможно, то следует провести изоляцию ульев: закрыть леток сеткой, в кормушку налить сироп, поставить воду, – сообщает ТУ Россельхознадзора. – На ночь леток надо открывать. Обратный переезд пчел возможен после прекращения цветения обработанных медоносов, но не ранее чем через 7-10 дней после окончания обработки».

В свою очередь, аграрии, как и прежде, обязаны заранее информировать население и власти о планируемых ими обработках полей. И в этом отношении правила тоже стали четче. Информирование производится через СМИ. Как говорят в ТУ Россельхознадзора, раньше зачастую аграрии данную информацию объявляли один раз в год, да и то весной. Согласно новым правилам, такое информирование должно производиться не ранее чем за десять дней и не позднее чем за пять дней до применения пестицидов. Предупреждать они обязаны жителей населенных пунктов расположенных на расстоянии до 7 километров от границ земель участков, на которых запланирована химическая обработка.

Новшествами уточнены сведения, которые в обязательном порядке должны содержаться в объявлении, в том числе: наименование запланированных к применению пестицидов, местоположение участка и дата применения пестицидов, способ обработки и дозировка химикатов, рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях. «Повышение урожайности невозможно без использования удобрений и пестицидов. Но типичным следствием нарушения безопасного обращения с пестицидами было и остается отравление медоносных пчел при использовании пестицидов», – напоминают специалисты.

ИА «Орелград»