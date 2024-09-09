Орловцев будут судить за незаконный азарт

Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Орла.

Двое граждан обвиняются в незаконной организации азартных игр. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Согласно обвинению, подпольный игорный клуб существовал в апреле и мае 2021-го года. Для этого орловцы арендовали зал на территории района и установили там пять системных блоков ЭВМ. Они и использовались в качестве игрового оборудования.

Полученный доход мужчины делили между собой. Однако сейчас оборудование изъято, а их имущество арестовано.

Орловцам предъявили обвинения по соответствующей статье (171 УК РФ). В деле имеются отягчающие обстоятельства — групповой характер преступления, наличие сговора, а также использование интернета.

ИА «Орелград»