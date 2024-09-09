Орловская «Скорая» помогла СВО гуманитарным грузом

9.9.2024 | 13:28 Важное, Новости, СВО

Его уже доставили в зону спецоперации.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

В сборе «гуманитарки» поучаствовал коллектив «Станции скорой медицинской помощи». В зону СВО — на территорию Луганской народной республики — его доставил главный врач Вадим Костюков, а также сотрудники администрации Сосковского района.

Известно, что защитникам Отечества привезли медикаменты, бытовые принадлежности, продукты. Также в посылку вошли генератор, несколько бензопил, сварочный аппарат. Также бойцам передали адресные посылки от родных.

В свою очередь, военнослужащие поблагодарили сотрудников «Скорой», а также жителей Сосковского и Шаблыкинского районов, которые тоже принимали участие в формировании гуманитарного груза.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

ИА «Орелград»


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