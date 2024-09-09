Орловская «Скорая» помогла СВО гуманитарным грузом

Его уже доставили в зону спецоперации.
Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.
В сборе «гуманитарки» поучаствовал коллектив «Станции скорой медицинской помощи». В зону СВО — на территорию Луганской народной республики — его доставил главный врач Вадим Костюков, а также сотрудники администрации Сосковского района.
Известно, что защитникам Отечества привезли медикаменты, бытовые принадлежности, продукты. Также в посылку вошли генератор, несколько бензопил, сварочный аппарат. Также бойцам передали адресные посылки от родных.
В свою очередь, военнослужащие поблагодарили сотрудников «Скорой», а также жителей Сосковского и Шаблыкинского районов, которые тоже принимали участие в формировании гуманитарного груза.
ИА «Орелград»