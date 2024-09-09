Путин особо отметил пятерых представителей Орловщины

Они получили звания и благодарности.

Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Документ датирован 6 сентября.

Почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено Валерию Перелыгину. Мужчина трудится в орловской компании «Хлебороб» в качестве механизатора.

Также официальные благодарности президента выражены четверым орловским школьным педагогам. Это представительницы областного центра Светлана Аристова (школа №23), Татьяна Мосина (гимназия №34), Нина Новикова (№13), а также Ольга Головина из ливенской гимназии. Уточняется, что орловчанок отметили за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в сфере образования.

Ранее стало известно, что орловским школам не хватает 121 учителя.

ИА «Орелград»