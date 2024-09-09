«Ошибок на миллионы» у орловцев стало значительно меньше

Позитивную тенденцию зафиксировали налоговики.

В Орловской области по сравнению с прошлым годом значительно сократилось количество невыясненных налоговых платежей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. Согласно приведенным данным, по состоянию на 1 августа 2023 года в категории невыясненных платежей в регионе находилось около 3,9 тысячи документов на общую сумму 6,6 миллиона рублей. По состоянию на 1 августа 2024 года ситуация изменилась кардинально: количество невыясненных платежей снизилось на 87 процентов, а сумма снизилась почти на 6 миллионов рублей.

«При этом количество невыясненных налоговых платежей значительно сократилось не только в орловском регионе, но и в целом по России после внедрения института Единого налогового счета (ЕНС) благодаря сведению всех расчетов с бюджетом в единое сальдо и введению единых реквизитов для оплаты всех налоговых платежей», – такое мнение высказали орловские налоговики.

Так называемые невыясненные платежи возникают из-за некорректного оформления расчетных документов. Специалистам региональной налоговой службы приходится в ежедневном режиме уточнять информацию по таким платежам, а это очень непростая работа, чтобы оперативно зачислить их по назначению. В ведомстве отмечают, что некорректное заполнение расчетных документов приводит к задержке передачи Федеральным казначейством информации о платеже.

«Как следствие, это приводит к негативным последствиям в части несвоевременного отражения платежа на ЕНС налогоплательщика, образованию задолженности и необоснованному применению мер взыскания, – предупреждают в областной налоговой службе. – Для корректного заполнения платежных документов управление рекомендует пользоваться интернет-сервисами ФНС России: «Уплата налогов и пошлин» и «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции».

Налогоплательщикам, плательщикам сборов, страховых взносов, налоговым агентам и иным лицам при перечислении денежных средств в качестве Единого налогового платежа необходимо точно указывать соответствующие реквизиты. Кстати, реквизиты для заполнения отчетности, а также справочники и классификаторы и образцы заполнения платежных документов можно найти на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

ИА «Орелград»