Закупку стоматологической поликлиники изучит УФАС

Жалоба на медучреждение поступила от одного из несостоявшихся участников.

Управление ФАС России по Орловской области направило в адрес БУЗ ОО «Орловская областная стоматологическая поликлиника» уведомление о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до ее рассмотрения по существу. Как следует из материалов дела, жалоба поступила от индивидуального предпринимателя, который пытался принять участие в объявленном поликлиникой запросе котировок в электронной форме на поставку салфеток для дезинфекции медицинских изделий.

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок извещение. Из жалобы следует, что заявка ИП была неправомерно отклонена комиссией заказчика. Орловское УФАС сочло, что жалоба была подана в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите конкуренции». Рассмотрев представленные материалы, ведомство признало их достаточными для приостановки торгов до рассмотрения жалобы по существу.

Согласно конкурсной документации, поликлиника была готова приобрести дезинфекционные салфетки на общую сумму 486 тысяч рублей – такой была начальная максимальная цена контракта. Особенностью запроса котировок было то, что принять в нем участие могли только представители малого и среднего бизнеса. В своей жалобе ИП пишет, что его заявка была отклонена потому, что он не предоставил вместе с заявкой копию государственного регистрационного удостоверения на предлагаемую им продукцию.

По мнению ИП, отказ был неправомерным, поскольку, с его точки зрения, поликлиника планировала приобрести дезинфицирующее средство в форме салфеток, предназначенное для дезинфекции медицинских изделий. Логика такова: дезинфицирующее средство не является медицинским изделием, следовательно, в отношении него не требуется наличие регистрационного удостоверения. Этот и другие аргументы жалобщика проверит комиссия УФАС, которая заслушает и доводы поликлиники.

ИА «Орелград»