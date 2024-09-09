В Орле подрядчик не выполнил контракт на 688 тысяч

Организацию оштрафовали.

Нарушение выявила прокуратура Советского района города Орла.

Муниципальный контракт был заключён между городским «Жилищным управлением» и орловским ООО «Реновация». Организация бралась за текущий ремонт нескольких жилых помещений.

Из данных с портала госзакупок ясно, что работы должны были проходить по двум адресам — на бульваре Молодёжи, 17, в квартире 54, и на улице Матросова, 48, в квартире 124. За это подрядчику обещали около 688 тысяч рублей.

Контракт заключили 11 марта текущего года. На исполнение отводилось 90 дней.

Однако подрядчик не справился с заданием. В отношении директора ООО возбудили административное дело. В итоге суд оштрафовал его примерно на 34 тысячи.

ИА «Орелград»