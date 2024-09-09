Жителей Кромского района опрашивают об отношении к мигрантам

Местная администрация призвала принять в нём участие.

Исследование общественного мнения проводится на сайте Госуслуг. Чтобы поучаствовать в опросе, нужно иметь аккаунт, зарегистрированный в данном районе.

Однако на выбор предлагаются всего четыре варианта ответа. Причём сформулированы они крайне своеобразно.

Орловцам предлагаются «положительный», «нейтральный» и «отрицательный» варианты ответов, а также «неопределённый» вариант (который звучит как «у меня множество позиций по отношению к ним»).

«Положительное» отношение сформулировано как «они работают, строят, развивают Россию, создают многообразие народа». «Нейтральное» – как «меня не трогают и я не трогаю, какая разница, кто откуда». Наконец, «негативный» вариант звучит как «они создают бандитизм и криминал, насилие, и истребляют, вытесняют собой русскую нацию, создают религиозное напряжение».

Очевидно, что варианты ответов, намеренно или специально, сформулированы слишком однозначно и плоско, без полутонов. К тому же «негативный» вариант граничит с ксенофобским высказыванием. Можно предположить, что реальное отношение многих орловцев к данной проблеме гораздо сложнее и вдумчивее. Однако по факту таким пользователям будет невозможно выбрать подходящий вариант из всего четырёх «максималистских» позиций и отразить своё мнение в опросе.

ИА «Орелград»