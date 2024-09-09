Орловский старец Илий нашёлся

Знаменитый орловец находится в «Оптиной пустыни».

По крайней мере, так заявили в самом монастыре. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

По словам представителей «Оптиной пустыни», старец чувствует себя хорошо. Однако там затруднились назвать точную дату его возвращения в калужский монастырь.

Ранее в храме «Спорительница хлебов» (который находится на территории комплекса «Орловский колос») рассказали, что Илия похитили в ночь на 5 сентября. К храму на двух автомобилях подъехали четверо мирян и двое монахов. Келейник Илия Кирилл открыл им двери изнутри. Затем незваные гости вынесли кресло с сидящим в нём старцем и скрылись в неизвестном направлении.

Как утверждают в храме, Цурков был задержан ещё до данных событий – 4 сентября. Утром того дня он и Илий вместе провели ряд мероприятий. Затем Цурков отправился в Москву в рабочую командировку. Вскоре связь с ним оборвалась, а вечером стало известно о его задержании.

ИА «Орелград»