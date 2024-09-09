В Орле «Медтехника» задолжала сотрудникам около 2 миллионов

9.9.2024 | 15:51 Закон и порядок, Новости

Их права пытается восстановить Государственная инспекция труда.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом сообщается на официальном сайте регионального филиала учреждения.

Госинспекция труда выявила на государственном унитарном предприятии задолженность по зарплате за июль и август текущего года. Речь идёт о серьёзной сумме в 1 миллион 950 тысяч рублей.

Без вовремя выплаченной зарплаты остались 49 человек.

На данный момент работодателю выдано предписание об устранении данного нарушения. Если предприятие не погасит долги в установленный срок, то будет рассмотрен вопрос о принудительном взыскании.

Также известно, что виновные должностные лица уже привлечены к административной ответственности. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении к ответственности юридического лица.

Ранее стало известно, что на Орловщине не снижается число тяжёлых ЧП на производстве.

ИА «Орелград»


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