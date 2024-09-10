Более 200 домов построили орловцы на садовых участках

Динамику жилищного строительства проследили статистики.

Жители Орловской области в январе-июле 2024 года на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, построили 204 жилых дома общей площадью 14,3 тысячи квадратных метров. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Всего за отчетный период времени населением региона за счет собственных и привлеченных денежных средств было построено 1066 жилых домов общей площадью 132,6 тысячи квадратных метров.

На долю индивидуального жилищного строительства пришлось 72,4 процента от всей площади жилья, введенного в январе-июле 2024 года. Для сравнения, организациями-застройщиками за то же время была сдана в эксплуатацию 941 квартира в девяти многоквартирных жилых зданиях общей полезной площадью 50,6 тысячи квадратных метров. Таким образом, всего организациями и индивидуальными застройщиками построено 2007 квартир и введено в эксплуатацию 183,2 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений. В городах и поселках городского типа введено 71,5 тысячи «квадратов», в сельской местности – 111,7 тысячи.

Судя по отчету статистиков, жилищное строительство превалирует над нежилищным. Из числа введенных в действие в январе-июле 2024 года зданий 96,7 процента составляют именно здания жилого назначения. Зданий нежилого назначения в этом году в регионе построено всего 37, их общая площадь составляет 81,1 тысячи квадратных метров. Так, было введено в эксплуатацию два здания промышленного типа общей площадью 2,1 тысячи квадратных метров, 24 сельскохозяйственных здания общей площадью 67,7 тысячи квадратных метров, три здания коммерческого назначения общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров.

Кроме того, было возведено одно учебное и одно административное здание. Сообщается, что с начала текущего года организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства и с численностью работников свыше 15 человек, выполнено работ по договорам строительного подряда и хозяйственным способом на сумму 4,724 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах меньше объема прошлого года на 5,6 процента.

ИА «Орелград»