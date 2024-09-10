В Болхове реестр имущества скроют от посторонних глаз

Новые правила ведения реестра утвердили городские депутаты.

Болховский городской Совет народных депутатов утвердил положение о ведении реестра муниципальной собственности. Решение уже вступило в силу. Положение устанавливает правила ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества. Учет включает в себя получение, экспертизу и хранение документов. Реестры ведутся на бумажных и электронных носителях. Способ ведения определяется администрацией муниципального образования самостоятельно.

«Реестры должны храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации, – говорится в документе. – В случае если реестр ведется на электронном носителе, он хранится и обрабатывается с соблюдением требований информационной безопасности, обеспечивающих конфиденциальность, целостность, доступность, подотчетность, аутентичность и достоверность информации».

Ведение реестра возложено на администрацию города. Она обязана обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требований, предъявляемых к системе ведения реестра, обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру и защиту государственной и коммерческой тайны, а также осуществлять информационно-справочное обслуживание и выдавать выписки из реестров.

Объектами учета муниципального имущества являются недвижимость, в том числе земля, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, жилые и нежилые помещения, машино-места и др., движимые вещи, в том числе документарные ценные бумаги и акции, а также иное имущество, в том числе бездокументарные ценные бумаги, не относящееся к недвижимым и движимым вещам. Учет находящихся в муниципальной собственности природных ресурсов, драгоценных металлов и драгоценных камней, музейных предметов и музейных коллекций, а также средств местных бюджетов регулируется федеральным законодательством.

Учет важен, например, для пополнения местного бюджета за счет неналоговых доходов. Кстати, в этом году в Болхове они запланированы в сумме 1,55 миллиона рублей, в первом полугодии 2024 года фактически поступило уже 989,1 тысячи рублей, или 63,5 процента от плана. Так, на аренде земли город заработал 391,1 тысячи рублей, на аренде муниципального имущества – 232,5 тысячи рублей, на продаже земли – 340,8 тысяч рублей.

ИА «Орелград»