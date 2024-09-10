Клычков утвердил новое положение о почетных работниках науки

Почетное звание регионального уровня будут присваивать по актуализированным правилам.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства от 24 июня 2015 года о звании «Почетный работник науки и высшей школы Орловской области». Решение принято в целях поддержания нормативной правовой базы Орловской области в актуальном состоянии. В обновленной редакции изложены сами правила. Согласно им, указанное звание присваивается научным и научно-педагогическим работникам, имеющим ученую степень доктора или кандидата наук.

В их послужном списке должно присутствовать выполнение важных для Орловской области научно-исследовательских работ теоретического или прикладного характера. Соискателями должны быть люди, внесшие значительный вклад в развитие науки и техники, осуществляющие подготовку научных кадров высшей квалификации. Кроме того, звание присваивается за выдающиеся достижения в научно-технической и педагогической деятельности, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд.

Присваивается оно лишь тем, кто имеет стаж работы в сфере профессиональной деятельности не менее 15 лет, в том числе не менее 5 лет в коллективе, выдвинувшем кандидатуру к присвоению звания. Обязательным условием является наличие у соискателя наград губернатора, Орловского областного Совета народных депутатов, органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области по соответствующему направлению деятельности или органов местного самоуправления.

Представление в администрацию губернатора и правительства Орловской области вправе направлять органы власти. Делать это следует не позднее чем за 3 месяца до предполагаемой даты награждения, каковой может стать профессиональный или государственный праздник, какая-либо памятная дата. Согласно обновленным правилам, для представления к присвоению звания руководителей организаций и их замов дополнительно надо приложить: справку об отсутствии задолженности организации по выплате заработной платы; справку из налоговых органов об отсутствии задолженности по уплате организацией налогов во все уровни бюджета; финансово-экономические показатели организации в динамике за последние 3 года и истекший период текущего года.

Новые правила разрешают ежегодно представлять к присвоению звания не более трех кандидатур. Повторно представление на граждан, представленных к присвоению звания, но получивших отказ, подается не ранее чем через год со дня принятия решения об отказе. Гражданам, удостоенным звания, вручаются нагрудный знак «Почетный работник науки и высшей школы Орловской области» установленного образца и удостоверение к нему. Также им выплачивается единовременное денежное поощрение в размере, устанавливаемом ежегодно правительством региона.

ИА «Орелград»