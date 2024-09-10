Этой ночью над Орловщиной сбили БПЛА

10.9.2024 | 10:22 Важное, Новости, СВО

Губернатор заявил, что всё обошлось без пострадавших и повреждений.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Об этом Андрей Клычков написал в соцсетях.

Место, где сбили вражеский беспилотник, не уточняется. “Пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы”, – сообщил Клычков.

Также губернатор Орловской области ещё раз поблагодарил военнослужащих, которые защищают мир и порядок в рамках задач специальной военной операции.

“Орловский тыл всегда будет с вами! Вместе победим!” – написал он.

Как рассказали в Минобороны России, всего этой ночью над территорией страны уничтожили и перехватили 144 украинских БПЛА самолётного типа. Все атаки пришлись как раз на регионы ЦФО.

ИА “Орелград”


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