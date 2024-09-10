Названо предположительное количество «зайцев» в Орле

Примерно каждый пятый пассажир норовит проехать бесплатно.

В Орле доля пассажиров, учтенных датчиками пассажиропотока и неучтенных системой АО «Региональный информационный центр» (за исключением пассажиров с общегражданскими бумажными проездными и пользующихся бесплатным проездом работников МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие»), в общем пассажиропотоке оценивается на уровне 18 процентов. Такие данные содержатся в сопроводительной документации мэрии к проекту решения о повышении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте.

Согласно документам, платежная дисциплина пассажиров была оценена по результатам проведенного МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» выборочного обследования информации с датчиков пассажиропотока и количества транзакций по отчету АО «Региональный информационный центр». В результате выпадающие доходы от безбилетного проезда были оценены примерно в 50 миллионов рублей в год. По прогнозам МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», в текущем году будет перевезено около 12 миллионов человек.

«Следовательно, каждый процент снижения количества безбилетных пассажиров обеспечит предприятию около 3 миллионов рублей в год дополнительных доходов», – говорится в пояснительной записке. По мнению перевозчиков, ситуация усугубляется тем, что в муниципальном транспорте устанавливаются стационарные валидаторы для оплаты проезда без участия кондуктора. Это позволяет осуществлять посадку и высадку пассажиров через все двери салона автобуса, трамвая или троллейбуса.

Новшество сокращает время пребывания на остановке и может снизить нагрузку на водителя, работающего без кондуктора. Но одновременно с этим увеличивается возможность для пассажиров проехать без оплаты. Напомним, указанные аргументы легли в основу законодательной инициативу, с которой выступили депутаты Орловского горсовета. Недавно они обратились к коллегам из облсовета с призывом увеличить размер административного штрафа за безбилетный проезд, перевозку багажа, провоз ручной клади без оплаты по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах Орловской области, с 200 рублей до 2500 рублей.

В пояснительное записке отмечено, что размер штрафа предлагается установить сопоставимым штрафам, установленным в Пермском крае, Тверской и Костромской областях. Авторы законопроекта акцентируют внимание и на том, что повышение штрафа «не будет иметь никаких социально-экономических и иных последствий для лиц, соблюдающих действующее законодательство».

ИА «Орелград»