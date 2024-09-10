Прокуратура защитит права орловцев в связи с атакой БПЛА

Организована горячая линия.

Об этом объявили в прокуратуре Орловской области.

Там сообщили, что орган надзора держит на контроле вопрос соблюдения прав граждан в связи с атакой беспилотного летательного аппарата. Напомним, она произошла этой ночью.

Прокуратура готова оказать орловцам всестороннюю помощь. Для этих целей обеспечено необходимое взаимодействие со всеми ведомствами. В связи с данной темой граждане могут выйти на связь с представителями прокуратуры по специальной горячей линии 8-903-637-14-95.

Ранее губернатор заявил, что атака обошлась без пострадавших и разрушений. Отметим, что новое нападение вражеских БПЛА на регионы ЦФО было массированным. За ночь сбито 144 дрона. Однако из них только один — над Орловщиной, рассказали в Минобороны России.

Наиболее сильный удар пришёлся на Брянскую область, где уничтожили и перехватили 72 БПЛА. Также 20 дронов нейтрализовали над Подмосковьем, 14 над Курской и 13 над Тульской областями. Кроме того, атакованы Белгородская (8 БПЛА), Калужская (7), Воронежская (5) и Липецкая (4) области.

ИА «Орелград»