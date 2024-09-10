Орел планирует заработать на приватизации 1,2 миллиарда рублей

Большая часть выручки по-прежнему ожидается от продажи акций «Орел-Отеля».

Власти Орла обновили программу приватизации муниципального имущества города на 2024 год. Соответствующий проект был представлен администрацией областного центра, а депутаты горсовета его утвердили. В частности, в план дополнительно были включены два помещения, расположенные в доме №55 по улице Московской. Одно из них предполагается продать за 630 тысяч рублей, второе – за 737 тысяч рублей. Также на торги будет выставлен автомобиль ГАЗ-3110 2000 года выпуска, выручить за который власти планируют 20 тысяч рублей. Все перечисленное имущество будет продаваться на аукционе.

«С учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации, при благоприятной конъюнктуре рынка прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества города Орла, включенного в прогнозный план приватизации, предполагаются в размере 1,236 миллиарда рублей», – говорится в решении Орловского горсовета. Так, от реализации муниципального имущества города Орла планируется получить 198,254 миллиона рублей, от реализации земельных участков, находящихся под объектами, – 20,111 миллиона рублей, от реализации транспортных средств – 282 тысячи рублей.

От реализации пакетов акций предполагается выручить 1,018 миллиарда рублей. Напомним, что мэрия продает только один пакет акций – 100 процентов доли ОА «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Однако в этом году, как и в три предыдущих года, не нашлось даже желающих принять участие в аукционах. Между тем, выручка от продажи указанных акций заложена в бюджет города на текущий год в качестве источника покрытия дефицита, который установлен в сумме 1,32 миллиарда рублей, или 37,2 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

Кстати, на прошедшей сессии депутаты утвердили новые характеристики бюджета города Орла на 2024 год: общий объем доходов прогнозируется в сумме 13,745 миллиарда рублей, в том числе 10,2 миллиарда рублей составят межбюджетные трансферты из других бюджетов; общий объем расходов прогнозируется в сумме 15,066 миллиарда рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года установлен в сумме 3,088 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»