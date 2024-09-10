На Орловщине досрочно отремонтировали дорогу

Она соединяет райцентр Залегощь и посёлок Красное.

Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Ремонтом занималось ООО «Газресурс». Подрядчик привёл в порядок 7 километров и 130 метров дорожного покрытия. Строители обустроили выравнивающий и верхний слои дороги, а также укрепили обочины щебнем.

Впрочем, приёмка работ ещё не состоялась, хотя и запланирована на ближайшее время.

Данная дорога позволяет добираться до деревни Котлы и села Красное, где находятся фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, по данной трассе учащиеся добираются до Красненской школы и Залегощенской школы №1.

ИА «Орелград»