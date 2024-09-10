Орловского старца Илия могли попытаться отравить

10.9.2024 | 14:08 Важное, Криминал, Новости

В СМИ рассказали новые подробности дела Геннадия Цуркова.

Фото: t.me/staretsili

Любопытную информацию разместил телеграм-канал Mash. Издание, ссылаясь на свои источники, утверждает, что схиархимандриту Илию (Ноздрину) во время его похищения могли вводить яд.

«По версии следствия, предприниматель Геннадий Цурков (главный подозреваемый), вероятно, ввёл несколько уколов с лёгкими ядами», – сообщает СМИ. Также уточняется, что «в шприце мог быть рицин в малых дозах».

Также телеграм-канал утверждает, что основная текущая версия причин ссоры Цуркова и старца — это финансовый вопрос. Речь идёт о деньгах фонда «Вятский посад». «Бизнесмен мог украсть часть пожертвований на десятки миллионов рублей, что стало известно схиархимандриту», – сообщает СМИ.

Со своей стороны, сторона защиты считает, что похищения не было — Цурков просто отвозил Илия в больницу в присутствии других людей, при этом никто не ограничивал свободу старца.

Ранее сегодня в официальном телеграм-канале Илия появились первые новые снимки из «Оптиной пустыни».

ИА «Орелград»


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