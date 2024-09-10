Под Орлом по инициативе паломников построили часовню

Новая часовня появилась в мужском монастыре во имя Кукши.

Её назвали в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Часовня построена по инициативе двух паломников, супружеской пары Елены и Андрея, которые побывали в прошлом году на мероприятиях, приуроченных к 910-летию мученической кончины святого Иоанна Кукши. Сруб для часовни доставили из Псковской области, после чего началось строительство.

«Вначале был создан проект по образу часовни Валаамской обители, добро на который дал наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Владыка Панкратий, – уточнили в митрополии. – С некоторыми доработками орловские мастера довели образец деревянного зодчества до совершенства». Свое название часовня получила в честь чудотворного образа, особо почитаемого по всей России. Как отметили в митрополии, «в здешних местах предков вятичей, молятся обо всех погибающих духовно и телесно, об избавлении от вредных пристрастий и различных недугах, о милости Божией и спасении».

Новую часовню уже освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Он прочитал молитву и окропил стены святой водой. В своем выступлении митрополит подчеркнул, что строительство новой часовни имеет важное историческое значение не только для монастыря, но и для всей Орловской епархии.

А чуть ранее возле Свято-Георгиевского храма и у кладбища деревни Рассыльная Кромского района завершились работы по возведению поклонных крестов. Они проводились силами местных прихожан под руководством архимандрита Афанасия (Голенко). «По словам участников, самое тяжелое позади и они с радостным воодушевлением ожидают благословения и освящения новосооруженных крестов», – резюмирует информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

ИА «Орелград»