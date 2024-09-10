На Орловщине открыли доску в память о Сергее Лаврике

10.9.2024 | 13:59 Новости, СВО

Посмертно участника СВО наградили Орденом Мужества.

Фото: vk.com/id651097482

Мемориальную доску установили на здании Вепринецкой основной школы (в Покровском районе). Это учебное заведение и выпустило Сергея Лаврика в жизнь. Информацию опубликовал в соцсетях глава района Андрей Решетников.

В церемонии открытия участвовали родные и близкие Сергея, учителя и школьники, представители администрации, а также фонда «Защитники Отечества».

Сергей Лаврик родился 7 января 1993 года. На СВО он ушёл добровольцем. Хотя впоследствии его вернули домой (как многодетного отца), через несколько месяцев орловец подписал новый контракт с Министерством обороны и опять отправился в зону спецоперации.

Лаврик погиб на Херсонском направлении 26 декабря минувшего года после атаки дрона-камикадзе. Посмертно президент России Владимир Путин отметил его Орденом Мужества с формулировкой «за героизм, мужество и отвагу».

ИА «Орелград»


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