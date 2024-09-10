Клычков озвучил текущую ситуацию по Судбищенской битве

Специальная пресс-конференция состоялась в Москве.

Мероприятие, посвящённое археологическим исследованиям, которые проводятся на месте знаменитого сражения, прошло в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Одним из участников конференции стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

На данный момент на месте Судбищенской битвы нашли уже 4,5 тысяч артефактов. В том числе – наконечники стрел и копий, свинцовые пули и картечины, бронзовые перекрестия от сабель, пластины от доспехов и куски кольчуг, свинцовое ядро, обломки обувных и конских подков, а также три серебряных монеты Иоанна Васильевича. Об этом рассказал Олег Радюш, научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН, начальник Орловского отряда Сейминско-Суджинской экспедиции.

В свою очередь, Андрей Клычков рассказал о текущей ситуации с созданием комплекса, посвящённого сохранению памяти о битве. Напомним, он должен возникнуть в двух местах — в Орле, в районе «Торговых рядов», и непосредственно на поле самой битвы, в Новодеревеньковском районе.

Как сообщает пресс-служба губернатора, сейчас власти готовятся провести реконструкцию и переоснащение здания «Торговых рядов». Эта работа будет включать в себя и элементы реставрации. В итоге «Ряды» должны приспособить для исключительно музейного использования.

Задача на текущий год — найти проектировщика. Пока что обладминистрация взаимодействует с федеральным госпредприятием «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские», чтобы определить начальную (максимальную) цену соответствующего контракта.

Что касается музейного комплекса, который создаётся под Хомутово, то там проводится работа по передаче земли из частной в государственную собственность, причём на безвозмездной основе. До конца текущего года планируется провести торги по выбору подрядчика, который не только спроектирует, но и построит объект. Комплекс в Новодеревеньковском районе должны сдать в 2026-м году.

Пока что в Орловском краеведческом музее готовятся к открытию новой выставки о Судбищенской битве. Она должна объединить экспонаты пяти уникальных архивов. Выставка откроется 18 сентября.

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ИА «Орелград»