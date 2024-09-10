Налоговики вернули орловцам 1,1 миллиарда рублей

Общая сумма вычетов выросла на четверть по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, по состоянию на 1 августа 2024 года региональная налоговая служба региона вернула местным жителям более 1,1 миллиарда рублей социальных налоговых вычетов. Показатель текущего года на 27,6 процента, или на 242,4 миллиона рублей превышает показатель аналогичного периода 2023 года. Данное обстоятельство налоговики связывают с тем, что в этом году был расширен перечень налогоплательщиков, имеющих право на получение социальных вычетов. Кроме того, изменились и предельные размеры налоговых вычетов.

«Так, вычет по расходам на обучение, понесенным с 1 января 2024 года, смогут получить супруг (супруга) обучающегося по очной форме в образовательной организации, – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Поскольку социальный налоговый вычет применяется к полученным доходам «год в год», то есть без переноса на будущие и прошедшие налоговые периоды, данная новация распространяется не только на расходы, понесенные с 1 января 2024 года, но и на доходы, полученные с этой даты. Таким образом, налогоплательщик, оплачивающий в 2024 году обучение своей супруги (супруга), может получить вычет в налоговом органе в 2025 году либо у работодателя уже в 2024 году».

Что касается изменения сумм вычетов, то они были увеличены. Например, максимальный размер суммы расходов на обучение своего ребенка или подопечного, с которой можно получить налоговый вычет, увеличен до 110 тысяч рублей. Кроме того, до 150 тысяч рублей увеличен предел расходов, с которого можно получить вычет, на свое обучение, медицинские услуги, приобретение лекарств, физкультурно-оздоровительные услуги, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного обеспечения.

Такой же лимит предусмотрен для затрат на добровольное страхование жизни и прохождение независимой оценки своей квалификации. Налоговики напоминают орловцам о том, что наиболее удобным способом представления налоговой декларации является онлайн-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

ИА «Орелград»