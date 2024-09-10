Силовики отчитались об охране выборов

Единый день голосования прошел без нарушений общественного порядка.

В Орловской области благодаря слаженным действиям правоохранительных органов единый день голосования прошел без нарушений общественного порядка. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Росгвардии. Напомним, муниципальные выборы проходили в десяти районах, в них приняли участие более 2,5 тысячи граждан и 33 кандидата. Явка превысила 62 процента. Охрану общественного порядка обеспечивал личный состав подразделений Управления Росгвардии во взаимодействии с правоохранительными органами и силовыми структурами региона.

«С владельцами гражданского оружия, проживающими вблизи от избирательных участков, сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы провели инструктажи, рекомендовав по возможности ограничить транспортировку и ношение источника повышенной опасности, – отчитались в ведомстве. – К местам массового пребывания граждан были приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны».

Кроме того, росгвардейцы заблаговременно проверили исправность охранно-тревожных сигнализаций и систем видеонаблюдения, а также оценили инженерно-техническую защищенность объектов и их соответствие присвоенной им ранее категории антитеррористической защищенности. Ранее орловские росгвардейцы провели встречу со старшеклассниками школы №29 имени Дениса Мельникова. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской ведомственной акции «Наш мир без террора».

«Росгвардейцы побеседовали со школьниками об актуальных угрозах настоящего времени и способах противодействия, – сообщили в Управлении Росгвардии. – Вместе с силовиками ребята разобрали алгоритмы действий при обнаружении подозрительных предметов, проникновении в образовательное учреждение вооруженных лиц. Также в ходе занятия стражи правопорядка разъяснили правила безопасного общения в сети Интернет, способы идентификации злоумышленников в соцсетях и мессенджерах, порядок привлечения к ответственности за преступления в сфере экстремизма и терроризма».

ИА «Орелград»