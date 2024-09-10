Опубликованы свежие фото Илия из «Оптиной пустыни»

Также в соцсетях появилось новое видео.

Фотографии и видеозапись размещены в официальном телеграм-канале схиархимандрита Илия (Ноздрина). Уточняется, что снимки сделаны во время прогулки орловца по скиту Иоанна Предтечи, который также входит в состав знаменитого калужского монастыря.

На данный момент публикация набрала уже около полутора тысяч реакций, в основном, положительных.

Накануне в монастыре официально подтвердили, что Илий вновь покинул Орловщину и находится там. Ранее в храме «Спорительница хлебов», который входит в состав комплекса «Орловский колос», подробно рассказали свою версию задержания Геннадия Цуркова и исчезновения старца.

ИА «Орелград»