Опубликованы свежие фото Илия из «Оптиной пустыни»

10.9.2024 | 12:18 Новости, Общество

Также в соцсетях появилось новое видео.

Фото: t.me/staretsili

Фотографии и видеозапись размещены в официальном телеграм-канале схиархимандрита Илия (Ноздрина). Уточняется, что снимки сделаны во время прогулки орловца по скиту Иоанна Предтечи, который также входит в состав знаменитого калужского монастыря.

На данный момент публикация набрала уже около полутора тысяч реакций, в основном, положительных.

Накануне в монастыре официально подтвердили, что Илий вновь покинул Орловщину и находится там. Ранее в храме «Спорительница хлебов», который входит в состав комплекса «Орловский колос», подробно рассказали свою версию задержания Геннадия Цуркова и исчезновения старца.

Фото: t.me/staretsili
Фото: t.me/staretsili

ИА «Орелград»


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