У Орловской епархии появился свой музей

10.9.2024 | 11:00 История, Новости, Общество

Открытие состоялось накануне.

Фото: Орловская митрополия / Евгений Мартынов

Его приурочили ко дню памяти преподобного священномученика Кукши, который считается покровителем орловских православных христиан. Музей находится на втором этаже нового здания епархиального управления (на улице Нормандия-Неман, 47).

Экспонаты для экспозиции собирали по орловским приходам. В музее можно увидеть евангелие с подписями 12 архиереев, старинные нательные кресты (в том числе, 13 века), церковные облачения, другие реликвии.

Как рассказали в Орловской митрополии, до революции у епархии также был свой музей. Поэтому можно считать, что в Орле восстановили историческую справедливость.

В рамках церемонии открытия Митрополит Тихон наградил медалью преподобного священномученика Кукши первой степени Марианну Комову – кандидата искусствоведения, доцента кафедры истории России ОГУ имени Тургенева. Так её поблагодарили за помощь и труды в деле создания музея.

Экскурсии для индивидуального посещения будут проводиться каждую субботу в 14:00. Посетить музей можно будет и в другие дни, но по предварительной договорённости. Организованные группы от учебных заведений или паломников могут сделать предварительную заявку, позвонив по телефону 8-920-800-19-73.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Орловская митрополия / Евгений Мартынов
Фото: Орловская митрополия / Евгений Мартынов
Фото: Орловская митрополия / Евгений Мартынов
Фото: Орловская митрополия / Евгений Мартынов
Фото: Орловская митрополия / Евгений Мартынов
Фото: Орловская митрополия / Евгений Мартынов
Фото: Орловская митрополия / Евгений Мартынов

ИА «Орелград»


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