У Орловской епархии появился свой музей

Открытие состоялось накануне.

Его приурочили ко дню памяти преподобного священномученика Кукши, который считается покровителем орловских православных христиан. Музей находится на втором этаже нового здания епархиального управления (на улице Нормандия-Неман, 47).

Экспонаты для экспозиции собирали по орловским приходам. В музее можно увидеть евангелие с подписями 12 архиереев, старинные нательные кресты (в том числе, 13 века), церковные облачения, другие реликвии.

Как рассказали в Орловской митрополии, до революции у епархии также был свой музей. Поэтому можно считать, что в Орле восстановили историческую справедливость.

В рамках церемонии открытия Митрополит Тихон наградил медалью преподобного священномученика Кукши первой степени Марианну Комову – кандидата искусствоведения, доцента кафедры истории России ОГУ имени Тургенева. Так её поблагодарили за помощь и труды в деле создания музея.

Экскурсии для индивидуального посещения будут проводиться каждую субботу в 14:00. Посетить музей можно будет и в другие дни, но по предварительной договорённости. Организованные группы от учебных заведений или паломников могут сделать предварительную заявку, позвонив по телефону 8-920-800-19-73.

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ИА «Орелград»